GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller ist unterwegs im Namen des Naturschutzes und nimmt drei grundverschiedene Elektroautos unter die Lupe. Dabei macht Det die unglaublichsten Entdeckungen, denn er testet das Model S von Tesla mit über 300.000 Kilometern auf dem Tacho, einen Selfmade-Elektro-106er von Peugeot mit sogar über 400.000 abgespulten Kilometern und das Raumwunder von Renault den Kangoo E-Kastenwagen. Und siehe da: Auch unser Profi Det lernt nicht aus und findet bei jedem Wagen interessante Details, die man so nicht unbedingt erwartet hätte.