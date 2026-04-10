Oben ohne durch den Sommer. Unter diesem Motto präsentiert Det Müller die Top 3 der Fun-Mobile mit maximalem Frischluftfaktor. Wer braucht schon Dach und Türen, wenn die Sonne lacht? Det zeigt skurrile und seltene Fahrzeuge, die garantiert Sommerfeeling aufkommen lassen. Er widmet sich den Stärken und Schwächen, zeigt typische Mängel und gibt Infos zur Suche und den Preisen. Jeep Wrangler, Citroen e-Mehari oder VW Kübel: Welcher darf es denn sein?