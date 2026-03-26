Dach auf und sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen - davon träumen viele. Und das muss gar nicht teuer sein! GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller präsentiert drei Cabrios in unterschiedlichen Preisklassen, die sich fast jeder leisten kann. Was muss man auf den Tisch legen, um "oben ohne" durch den Sommer zu cruisen? Und was sollte man bei den einzelnen Modellen unbedingt beachten? Mit seinen coolen Cabrios liefert Det die Antworten!