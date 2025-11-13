GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller schlüpft in die Rolle des Verkäufers. Ein Familienvater will möglichst lukrativ seinen alten Renault Scénic verkaufen. Doch die Jahre gingen nicht spurlos an dem Kompaktvan vorüber. Bevor er angeboten werden kann, muss ihn Det auf Vordermann bringen. Doch: Worauf muss man achten? Und: Wie kann man bei den Gebrauchtwagenhändlern so viel wie möglich für sein Auto herausschinden? Det Müller zeigt die besten Tipps und Tricks, um seinen Alten loszuwerden.