Det Müller soll im Auftrag von Zuschauer Erich einen Renault Espace verkaufen. Eine echte Herausforderung, der Franzose hat zwölf Jahre auf dem Buckel, zahlreiche Macken und keinen TÜV mehr. An den Renault muss Det noch mal ran, sonst lässt sich kein vernünftiger Preis erzielen. 3.500 Euro soll der Van bringen. Det beseitigt die gröbsten Mängel und zeigt, wie man ein Auto fit für den Verkauf macht. Doch wie viel Geld kann Det mit dem Van rausholen?