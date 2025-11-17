GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller soll für Zuschauerin Alina einen alten Audi A6 Avant 2.5 TDI verkaufen. Sie hat ihn vom Opa geerbt. Aber von Autos und deren Verkauf hat sie nun mal gar keine Ahnung. Der Kombi mit dem V6-Diesel hat zahlreiche Macken, und auf das Inserat im Internet hat sich bei Alina niemand gemeldet. Det weiß aber, dass das Modell - noch dazu mit Allradantrieb - begehrt ist. Er macht sich an die Arbeit und checkt, wie viel Kohle er für den angejahrten Ingolstädter noch rausschlagen kann. Wo Wird Det am meisten dafür bekommen?