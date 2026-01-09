GRIP-Zuschauerin Adriana kann ihren zehn Jahre alten Mazda MX-5 nicht mehr sehen. Das Auto macht Probleme und hat im Laufe der Jahre diverse Macken gesammelt. Gebrauchtwagenexperte Det Müller soll helfen. Er muss für Adriana dringend einen neuen Roadster finden. Am besten vom Schlage eines Audi TT oder BMW Z4. Doch gute Exemplare sind rar - und Adrianas Budget ist nicht grenzenlos: 5.000 Euro hat sie auf der Naht, plus der Kohle, die Det noch für den MX-5 erzielt. Damit sich der Verkauf des Mazda lohnt, braucht der Japaner eine Rundumkur. Ob Det den MX-5 tatsächlich gewinnbringend verkaufen kann - und ob er am Ende einen schicken Nachfolge-Roadster für Adriana findet?