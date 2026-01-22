10 Jahre "GRIP - Das Motormagazin"! Ein besonderer Geburtstag verdient natürlich ein besonderes Auto. Aus diesem Grund sucht GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller einen legendären VW-Bus der T2-Baureihe. Billig sind solche Raritäten aber nicht. Selbst wenn der Motor nicht läuft und sich hier und da Roststellen finden, werden für die gefragten Exemplare leicht fünfstellige Beträge aufgerufen. Und das Beste: Du kannst diesen Bulli gewinnen! Alle Infos findest du bei rtl2.de/gripsuperfan