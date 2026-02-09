GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller hilft Zuschauer Chris. Der Open-Air-Fan sucht zum Start in den Frühling ein viersitziges Cabrio mit viel Platz für wenig Geld. Gerade mal 4.000 Euro hat er dafür auf der Naht. Da wird es mit der geeigneten Kapuzen-Auswahl schon verflucht eng. Trotzdem findet Det zum schmalen Kurs einen Chrysler Stratus, einen Saab 9-3 und einen BMW 3er - alle mit Softtop. Welcher Flitzer ist seine "paar Euro" auch wirklich wert. Und welcher setzt einen am besten an die Luft?