GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht für Zuschauerin Yvonne eine unterhaltsame Tuning-Kiste. Die aktuelle Miss Tattoo aus Thüringen möchte mit viel PS und maximalem Spaß unterwegs sein. Mit 7.000 Euro in der Tasche macht sich Det auf die Suche. Das Angebot an gebrauchten Kraftwergen ist auf den ersten Blick üppig, aber oft sind diese Autos sehr malträtiert worden und sehen besser aus, als sie fahren. Doch Det findet drei interessante Kandidaten: einen Polo GTI, einen Peugeot 207 und einen Renault Clio RS. Alle drei mit ordentlich Krawall unter der Haube! Da hat Yvonne die Qual der Wahl.