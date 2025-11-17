Det Müllers Mission: ein schickes Auto für nur 5.000 Euro! GRIP-Zuschauerin Christina braucht dringend ein neues Gefährt. Ihr Renault Clio ist in die Jahre gekommen. Deshalb bittet sie Det um Hilfe. Die Herausforderung: Christina weiß noch gar nicht so genau, was sie eigentlich will. Nur so viel: Ein hübscher Zweitürer soll es sein. Det sucht daher in verschiedenen Fahrzeugklassen. Unter die Lupe nimmt er einen Seat Ibiza, einen Ford Focus und ein Mercedes C-Klasse Sportcoupé.