GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht einen sparsamen Lastesel. Ein junges Pärchen braucht dringend einen Kombi. Günstig und kompakt soll er sein, dabei aber zugleich so viel Platz wie möglich bieten. Schließlich müssen eine komplette Gleitschirm-Ausrüstung und zwei Hunde mit an Bord. Die Auswahl an kompakten Raumfrachtern für einen schmalen Euro ist relativ groß. Aber taugen die auch was? Det sieht sich einen Dacia Logan MCV, einen Opel Astra Caravan und einen Skoda Octavia Combi genauer an. Welcher macht die beiden Freizeitabenteurer am meisten an?