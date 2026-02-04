GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht in München und Umgebung für Zuschauerin Isabel einen knackigen Roadster. Das Problem: Mehr als 5.000 Euro darf der Frischluft-Spaß nicht kosten. Das Angebot ist durchaus brauchbar, aber es ist auch Einiges an Kernschrott darunter. Erst recht, wenn man gute Exemplare mit Kultpotenzial sucht. Viel erwarten darf Isabel für ihr knappes Budget jedenfalls nicht. Dennoch findet Det im Netz einen MG F, einen Alfa Romeo Spider und einen Mazda MX-5 - zum Teil mit Mängeln, aber dafür dann deutlich unter Budget. Isabel muss sich nun zwischen dem schrulligen Briten, dem schicken Italiener und dem kultigen Japaner entscheiden. Keine einfache Wahl!