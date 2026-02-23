Sie gehören seit Jahren zur begehrtesten Fahrzeugklasse überhaupt: kleine, kompakte SUVs! GRIP-Zuschauerin Anja ist Fitnesscoach und Personalberaterin und braucht dringend ein neues Auto. Gebrauchtwagenprofi Det Müller macht sich auf die Suche nach einem attraktiven Exemplar. Gar nicht so leicht, denn die Auswahl ist groß - und ebenso das Angebot an Kernschrott. Für Anjas Budget von 10.000 Euro kommen ein Kia Sportage, ein Toyota RAV4 und ein BMW X1 in die engere Auswahl. Nur: Ob die ihre Kohle auch wert sind? Und: Für welchen wird sich Anja am Ende entscheiden?