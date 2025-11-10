Die GRIP-Zuschauer Simone und Ben möchten gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Romy im eigenen Wohnmobil in den Urlaub abhauen. Das Angebot ist zwar groß, doch ein gutes, billiges Vehikel mit ordentlich Platz zu finden, gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ein klarer Fall für GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller! Er macht sich mit dem Auftrag ans Werk: Finde ein rollendes und geräumiges Feriendomizil für den schmalen Euro!