Modedesignerin Charlotte hat eine große Bitte an GRIP Gebrauchtwagenexperte Det Müller: Die 24-jährige wünscht sich ein schnittiges Cabrio, das sie im Frühjahr an die frische Luft bringt. Ob zwei oder vier Sitze ist ihr nicht so wichtig - hauptsache es sieht gut aus und ist nicht allzu groß. Die große Herausforderung für Det ist dabei: Ihr Budget ist denkbar knapp - Charlotte stehen nur 3.000 Euro zur Verfügung. Die möglichen Kandidaten als Charlottes neuen Wagen: ein Peugeot 206 CC, der Opel Tigra Twin Top und ein Nissan Micra C plus C.