GRIP-Zuschauer Julian aus München braucht dringend Hilfe. Der gefragte Edel-Koch muss beruflich viel pendeln und möchte für zügige Autobahnetappen eine komfortable Luxus-Limousine mit üppiger Ausstattung. Der Haken: Julian hat nur 10.000 Euro auf der Naht. Ganz klar ein Fall für GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller. Er checkt für Julian propere Edel-Limos für den schmalen Euro. Im Angebot sind ein Lexus LS 430, eine Mercedes S-Klasse und ein VW Phaeton.