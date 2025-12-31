GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller ist unterwegs für Cian, der eine zuverlässige Limousine sucht. Da unser Zuschauer fast zwei Meter in seiner Körpergröße misst, wird es bei einem Budget von nur 2.500 Euro die Suche nach einem geeigneten Untersatz in gutem Zustand extrem schwierig. Aber Det gibt alles und findet einen BMW 520i, einen Mazda 6 und einen Opel Vectra GTS. Für welchen fahrbaren Untersatz wird sich unser Zuschauer Cian entscheiden?