Erik und Rabea bauen für sich und Hündin Nala ein Häuschen auf dem Land. Nach einem Jobwechsel ist Erik seinen Dienstwagen los. Das ganze Geld des Paares fließt in die Renovierung des Eigenheims, sie haben nur 5.000 Euro für ein Auto übrig. Und es muss ein Kombi sein! Det Müller macht sich auf die Suche. Zu diesem schmalen Kurs ist es nicht einfach, einen brauchbaren Untersatz zu finden. Trotzdem entdeckt Det einen VW Golf Variant, einen Volvo V50 und einen Ford Focus Turnier. Ob für Erik und Tabea der passende Kombi für die Baustelle dabei ist?