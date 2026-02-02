Porsche baut mit dem Panamera Sport Turismo zum ersten Mal einen Kombi. Der Turbo ist mit 550 PS und 304 km/h Topspeed extrem schnell. Von 0 auf 100 vergehen mit Sport-Chronopaket gerade mal 3,6 Sekunden. Damit lässt der Kombi einen normalen 911 Carrera an der Ampel einfach stehen. Aber wie praktisch ist der Sport Turismo? Ein Kombi muss schließlich flexibel sein und jede Menge Stauraum bieten. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie checkt, ob Porsche auch Kombi kann.
Reise Der neue Porsche Panamera Sport Turismo (Folge 411)
red 01.02.2026 - 23:34 Uhr