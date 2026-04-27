Kombi, Sportwagen und Luxusschlitten in einem - geht das überhaupt? Das jedenfalls verspricht Porsche für den neuen Panamera GTS Sport Turismo. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie will genau das im Wüstenstaat Bahrain herausfinden. Unterstützung erhält er von Lenkrad-Genie und Rallye-Legende Walter Röhrl. Gegen ihn trägt er in dem 460 PS starken Panamera auf dem anspruchsvollen Formel-1-Kurs ein beinhartes Highspeed-Duell aus. Außerdem besucht Matthias einen Händler für Luxusautos und möchte von ihm wissen, was die Wüstensöhne vom GTS halten.