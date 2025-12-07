Mercedes wildert mit der AMG GT-Familie seit Jahren im Revier der etablierten Sportwagen, das hat auch der Porsche 911 schon zu spüren bekommen. Jetzt wurde die Topvariante - der GT R - nachgeschärft. Der Neue soll in Sachen Performance und Feeling so nah am Rennsport dran sein wie nie zuvor, gleichzeitig aber auch im Alltag glänzen. Das verspricht ja auch der Elfer. Renn-Amazone und GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann sprintet mit dem schnellen Benz von Stuttgart zum Formel-1-Kurs nach Hockenheim. Ist der AMG GT R mit seinen 585 Biturbo-PS tatsächlich der versprochene Alleskönner?