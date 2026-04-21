Extreme Leistung und die Faszination des Offenfahrens - das ist der neue McLaren 720 S Spider. Der Supersportler beschleunigt von null auf hundert in nur 2,9 Sekunden und sogar oben ohne sind 325 km/h möglich. Kann so ein Geschoss auch nur ansatzweise alltagstauglich sein? Genau das verspricht der Hersteller. Tuning-Experte Jean Pierre Kraemer probiert?s aus und testet den Supersportler knallhart in normalen Alltagssituationen.