Eine Frage der Ehre! Und diesmal muss Cyndie Allemann die GRIP-Fahne hochhalten. Ein ambitionierter Nachwuchsrennfahrer hat sich auf Facebook beworben und behauptet: Ich bin schneller als die GRIP-Testfahrerin! In und um Barcelona macht sich Herausforderer Gerrit daran, Cyndie zu zeigen, wo der Hammer hängt. Beide schnappen sich dazu den neuen Mazda MX-5 RF. Der Japaner ist der neueste Spross der populären MX-5-Baureihe: ein kleiner, sportlicher Roadster mit Targa-ähnlichem Dach und knackigen 160 PS.