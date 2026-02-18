BMWs Besteller in Neuauflage: Der Fünfer zählt zu den meistverkauften Mittelklasse-Limousinen der Welt! Aber: Der Neue sieht irgendwie genauso aus wie der Alte! Zumindest auf den ersten Blick. Ist das nur alter Wein in alten Schläuchen, oder setzt der Münchner bewusst auf innere Werte? GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie findet es heraus. Und zwar im Vergleich mit einem Tuk-Tuk in Lissabon! Hightech-Hobel mit Gestensteuerung gegen analoges Billo-Gefährt! Und was sagen die Autofans vor Ort zum neuen Fünfer?