Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie, Det Müller und Helge Thomsen reisen für einen atemberaubenden PS-Roadtrip auf die britischen Inseln. Der Startpunkt liegt im Raum Köln. Hier macht sich die GRIP-Crew auf den Weg zum Ärmelkanal nach Dünkirchen - und zwar im Luxuriösesten, was das Empire zu bieten hat: ein Rolls Royce Wraith Black Badge, ein Range Rover V8 und ein Bentley Mulsanne Speed sind die drei atemberaubenden Untersätze, mit denen es nach Frankreich geht.