Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie, Det Müller und Helge Thomsen reisen für einen atemberaubenden PS-Roadtrip auf die britischen Inseln. Der Startpunkt liegt im Raum Köln. Hier macht sich die GRIP-Crew auf den Weg zum Ärmelkanal nach Dünkirchen - und zwar im Luxuriösesten, was das Empire zu bieten hat: ein Rolls Royce Wraith Black Badge, ein Range Rover V8 und ein Bentley Mulsanne Speed sind die drei atemberaubenden Untersätze, mit denen es nach Frankreich geht.
Reise Der König von England - Teil 1 (Folge 399)
red 13.02.2026 - 23:34 Uhr