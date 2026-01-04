Der GRIP-Tester Martin Gerstenberg und die Hygienegutachterin Daniela Schmees sind in deutschen Raststätten unterwegs und testen sie auf Herz und Nieren. Ihr erster Test im südlichen Bayern ist mehr als enttäuschend. Kaltes Essen, unhygienische Tische und ungeputzte Toiletten. Das stellt die beiden auf eine ganz neue Herausforderung. Werden die beiden Tester in anderen Raststätten genauso enttäuscht, oder war das ein Einzelfall?