770 PS stark, rund 350.000 Euro teuer und auf 900 Stück limitiert: Der Lamborghini Aventador mit dem Kürzel SVJ ist der aktuelle Rekordhalter auf dem Nürburgring für straßenzugelassene Autos. Er hat mit 6:44,97 Minuten auf der Nordschleife den Porsche GT2 RS vom Thron gestoßen. In nur 2,8 Sekunden sprintet der SVJ von Null auf Hundert und ist der aggressivste Aventador aus der italienischen Sportwagen-Schmiede. SV steht bei diesem Fahrzeug also zurecht für super veloce, also super schnell.