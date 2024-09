Das Golden Fly Series Event in Genf (SUI): Am Samstag, den 21. September, ist die Weltelite im Stabhochsprung und Weitsprung erstmals bei einem Golden Fly Event in der Schweiz zu Gast. Die attraktive Lage direkt am Seeufer und das Genfer Wahrzeichen Jet d'Eau (140 m hohe Wasserfontäne) bilden den spektakulären Rahmen des Leichtathletik-Spektakels auf der WA-zertifizierten größten mobilen Leichtathletikanlage der Welt, „The FlySwat™“.