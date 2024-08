Andy Brown dominiert die iQFOiL International Games, während die internationalen Talente glänzen. Im packenden Finale der iQFOiL International Games setzt sich der Brite Andy Brown als unangefochtener Spitzenreiter im Männerwettbewerb durch. Dank seines konstanten Einsatzes und täglicher Top-Leistungen klettert Brown an die Spitze der Gesamtwertung und sichert sich den Titel. Dicht hinter ihm folgt sein Landsmann und Trainingspartner Finn Hawkins, dessen stabile Leistung seit Beginn der Meisterschaft ihm den wohlverdienten zweiten Platz einbringt. Der außergewöhnlich talentierte 17-jährige Italiener Leonardo Tomasini zeigt, dass das Alter keine Rolle spielt, und holt sich den dritten Platz, was eine klare Botschaft ist, dass die Zukunft des iQFOiL-Rennsports in guten Händen liegt. Finn Hawkins sichert sich nicht nur den zweiten Platz in der Gesamtwertung, sondern auch den Titel des U23-Weltmeisters 2024! Direkt hinter ihm gewinnt Leonardo Tomasini Silber in der U23-Kategorie, während der Neuseeländer Eli Liefting das Podium mit einer soliden Leistung und einem dritten Platz komplettiert. Tamar Steinberg feiert ihren 18. Geburtstag stilvoll mit einem Sieg in der Frauenkategorie! Im Frauenwettbewerb stehen die aufstrebenden Talente im Rampenlicht. Die junge Israelin Tamar Steinberg, die während der Meisterschaft ihren 18. Geburtstag feiert, liefert eine beeindruckende Rennleistung ab und sichert sich den ersten Platz. Steinbergs beeindruckende Performance krönt sie sowohl zur Siegerin der iQFOiL International Games als auch zur U23-Weltmeisterin. Norwegens dynamisches Duo, Maya Gysler und Tuva Oppedal, folgt dicht dahinter und belegt die Plätze zwei und drei. Sie zeigen, dass der harte Wettbewerb auf dem Wasser die starken Freundschaften an Land nicht beeinträchtigt. Ihre Kameradschaft ist ebenso beeindruckend wie ihre Fähigkeiten und macht sie zu Rivalinnen und besten Freundinnen zugleich – ein wahres Zeugnis des iQFOiL-Geistes.