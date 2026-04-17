Det ist auf der Suche für nach einem günstigen 7-Sitzer für einen Roadtrip von Oldenburg nach Italien. Außerdem testen wir für euch die neuesten Auto-Features für ein nachgerüstetes Smart-Car. Außerdem zeigen euch Matthias und JP Krämer ihre Top 3 Spaßmobile und die Top 3 Cabrios für diesen Sommer. Zu guter letzt sucht Hamid für einen exklusiven Kunden einen wahren 6x6 Offroader. "GRIP - Das Motormagazin": Sonntag: 5. Mai 2019, um 18:15 Uhr.