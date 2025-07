Freizeitparks sind sowohl bei Adrenalin-Junkies als auch insbesondere bei Familien mit Kindern beliebte Ausflugsziele. Dabei unterscheiden sich die Anlagen in ihren Angeboten an Attraktionen teilweise doch sehr deutlich. Einen Überblick darüber, was Euch in den wohl fünf bekanntesten Freizeitparks in Baden-Württemberg erwartet, erhaltet Ihr in diesem Video.