Im eigenen Auto schlafen liegt im Trend! Dachzelte sind eine komfortable Möglichkeit dazu. Klappdach und Hartschalenzelt sind beliebte Varianten am Markt. Was sind die Vorteile, was die Nachteile? Unser Pärchen Nathi und Wiwi und ihre Freunde Georg und Kerstin testen sich durch die Dachzelte.