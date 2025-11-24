GRIP-Zuschauerin und Cabrio-Fan Jenny möchte endlich ?oben ohne? den Spätsommer genießen. Allerdings kann sie sich nicht entscheiden, welcher Frischluft-Flitzer es sein soll. Deshalb bittet sie GRIP-Autoprofi Cyndie Allemann um Hilfe. Mit der Kohle, die Jenny gespart hat, kann man schon etwas höher ins Regal greifen. Satte 25.000 Euro möchte sie für ein neues Cabrio ausgeben. Zur Auswahl stehen drei attraktive Kandidaten: Fiat 124 Spider, Mini Cooper und DS3 Cabrio. Welcher setzt sie am besten an die Luft und erobert damit Jennys Herz?