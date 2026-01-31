Die GRIP-Testfahrerin checkt drei Freiluft-Neuheiten und möchte herausfinden, wie sich die offenen Autos auf kurvigem Terrain und im Alltag schlagen - und welche Stärken und Schwächen sie haben. Aber vor allem will sie ihren persönlichen Favoriten küren! Das wird gar nicht so leicht, denn an den Start gehen das Smart ForTwo Electric Drive Cabrio, das E-Klasse Cabrio und der Jaguar F-Type 400 Sport. Worauf fährt sie am meisten ab?