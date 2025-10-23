Es war in den 50er Jahren: Die Menschen haben nach der schweren Nachkriegszeit wieder Hoffnung. Die Wirtschaft beginnt zu wachsen – das berühmte Wirtschaftswunder nimmt fahrt auf. Endlich können sich die Franken wieder schöne Sachen leisten und was gerade in ist: das fanden sie auf der Messe “Die Einkaufstasche” heraus. Daraus entwickelte sich die Consumenta: die größte Verbrauchermesse Süddeutschlands. In diesem Jahr findet sie zum 70. Mal statt. Und auch Franken Fernsehen ist heuer wieder mit einem Stand dabei.