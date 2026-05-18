Der Gralloch 2026 ging am Sonntag in seinen dritten und letzten Tag, an dem auch der Gralloch Ultra stattfand. Damien Clayton (GBR) und Zoe McIntosh (GBR) stellten die ersten offiziellen Bestzeiten (Fastest Known Times) auf der Genesis Gralloch Ultra auf. Sie absolvierten die 323 Kilometer lange, selbstversorgte Strecke durch Galloway in 12:02:59 bzw. 15:00:46. Die erste Austragung des Ultralaufs, der Teil von „The Gralloch“, Schottlands Gravel-Festival, ist, zog Teilnehmer aus 19 Nationen an. Das Altersspektrum reichte dabei von 14 bis 61 Jahren, und 37 % des Feldes nahmen zum ersten Mal an einem Ultra-Event teil.