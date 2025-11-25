GRIP beim exklusiven Chauffeur-Training der britischen Luxus-Marke. Mit Stil, Charme und weißen Handschuhen - deshalb auch der Name: "White Gloves Programme". Hier lernen Chauffeure und solche, die es mal werden wollen, wie man der High Society beim Einsteigen richtig die Autotür öffnet und worauf beim sanften Bremsen im Stadtverkehr zu achten ist. Martin Gerstenberg nimmt für GRIP am Training teil. Hat er das Zeug zum Rolls-Royce-Chauffeur?