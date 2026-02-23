Die GKA Kite-Surf Saison 2026 startete erneut am legendären Point Break von Sal auf Kap Verde – und versprach von Beginn an einen besonders spannenden Titelkampf. Insgesamt fünf Stopps rund um den Globus stehen im Kalender. Bei den Frauen war Weltmeisterin Capucine Delannoy (FRA) bereit, ihre nächste Titeljagd zu starten, während die Brasilianerin Kesiane Rodrigues als ihre größte Konkurrentin in Kap Verde galt. Allerdings stellte Ponta Preta die GKA Kite-Surf-Elite vor ungewöhnlich schwierige Bedingungen (leichter Wind und flache Wellen) für den Saisonauftakt und verhinderte letztendlich den Start des Frauenwettbewerbs.