Im Finale der Frauen standen sich Capucine Delannoy (FRA) und Kesiane Rodrigues (BRA) gegenüber. Rodrigues hatte einen langsamen Start mit vier Wellen, die nur wenige Punkte einbrachten, holte aber gegen Ende auf und erzielte insgesamt 13,84 Punkte. Die amtierende Weltmeisterin und aktuelle Gesamtführende Delannoy aus Frankreich war jedoch nicht zu stoppen – ihre beiden besten Wellen erzielten jeweils über 8 Punkte, sodass sie insgesamt 16,37 Punkte holte. Capucine Delannoy gewann damit nicht nur den Weltcup in Dakhla, sondern verteidigt damit auch ihren Kite-Surf-Weltmeistertitel! Im Mini-Finale konnte sich die Brasilianerin Serena Luz gegen Astrid Cheylus aus Frankreich durchsetzen und sich den 3. Platz sichern. Als die Sonne über Dakhla unterging, begann das Finale der Männer: Airton Cozzolino (ITA) und Pedro Matos (BRA) waren sich bereits beim Saisonauftakt auf den Kapverden im Finale gegenüber gestanden, wobei Matos am Ende den Sieg holte. Da beide beim zweiten Stopp in Sylt schwächelten, brauchten sie ein stärkeres Comeback in Marokko, um ihre Hoffnungen auf den Weltmeistertitel aufrechtzuerhalten. In diesem Finale lagen sie Kopf an Kopf, bis Cozzolino mit seiner letzten Welle eine 7,30 erzielte und damit in Führung ging. Matos fand keine passende Welle, um zu kontern, sodass diesmal Cozzolino der Sieg gehörte und der Italiener nun die Gesamtwertung übernimmt. Sebastian Ribeiro aus Brasilien gewann das Mini-Finale gegen den ehemaligen Weltmeister James Carew (AUS) und sicherte sich damit den dritten Platz.