Einmal im Jahr zeichnet das Camping-Portal camping.info die beliebtesten Campingplätze in Europa aus. Auf dem 10. Platz liegt das Ostseecamp Seeblick in Mecklenburg-Vorpommern. Die Anlage befindet sich direkt an einer naturbelassenen Steilküste und bietet 364 Stellflächen. Das Camping Murinsel in Großlobming in der Steiermark belegt den 9. Platz. Nach eigenen Angaben wurden auf dem fünf Hektar großen Areal nur 70 Touristenplätze errichtet, damit jeder Camper genug Platz für Entspannung hat. Der 8. Platz geht an den CampingPlatz Ecktannen in Waren, Mecklenburg-Vorpommern. Die Lage, Freundlichkeit, Sauberkeit und Infrastruktur werden von Gästen besonders gut bewertet. Auf dem 7. Platz landet Natürlich Hell. in Fügen in Österreich. Der beste Platz in Tirol holt sich auch die beste Bewertung für „Sauberkeit Sanitär“. Das Rosenfelder Strand Ostsee Camping in Grube in Schleswig-Holstein kommt auf den 6. Platz. Die Anlage landet auf Platz zwei in Deutschland. Den 5. Platz sichert sich das Falkensteiner Camping Grubhof in Salzburg in Österreich. Der Platz liegt direkt am Fluss Saalach. Camp MondSeeLand landet im Ranking auf dem 4. Platz. Die Sauberkeit, die Freundlichkeit und die Sanitäranlagen sind besonders gut bewertet. Das Luxury Camping Schlosshof***** in Lana schafft es mit dem 3. Platz auf das Podium. Der Luxus-Platz mit Infinity-Pool und Wellness-Oase ist der beste Platz in Südtirol und in Italien. Knapp davor auf dem 2. Platz kommt der Campingpark Kühlungsborn in Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. Der 5-Sterne-Platz am Ostseestrand ist der Sieger 2025 und weiterhin der beste Platz in Deutschland. Das Camping Sonnenland Lutzmannsburg in Burgenland in Österreich konnte sich den ersten Platz im Ranking sichern. Die erstplatzierten Anlage punktet besonders mit Hundefreundlichkeit, dem Badesee, familiärer Atmosphäre und großem Freizeitangebot für Kinder.