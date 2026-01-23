In der vergangenen Woche hat GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller einen T2-Bulli mit guter Substanz gefunden, und zwar einen seltenen Deluxe, Baujahr 1972. Auf dieser Basis erschafft das GRIP-Team jetzt einen Bulli der Superlative. In der GRIP-Garage in Berlin entsteht aus dem angejahrten T2 ein schicker Edel-Bus im Gesamtwert von 40.000 Euro. Und das Beste: Am Ende kann sich ein GRIP-Zuschauer den einzigartigen Jubiläums-Bulli in die eigene Garage stellen! Alle Infos: rtl2.de/gripsuperfan