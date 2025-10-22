Das Nedbank Gravel Burn 2025 ist ein brandneues 7-tägiges Gravel-Bike-Rennen das in der Eastern Cape-Region Südafrikas stattfindet. Kevin Vermaak, der Gründer des legendären 8-tägigen Mountainbike-Etappenrennens „Cape Epic“, garantiert mit dem neuen Format eine hervorragende Mischung aus Outdoor-Abenteuer und hochklassigem Gravel-Bike-Rennen. Das Nedbank Gravel Burn ist ein 800 Kilometer langes Gravel-Etappenrennen durch die vielfältigen und beeindruckenden Landschaften Südafrikas. Von den üppigen Küstenwäldern in Knysna bis zu den weiten, fossilienreichen Ebenen der Great Karoo führt die Strecke durch eine Region, die von geologischer Tiefe, Geschichte und Zeit geprägt ist. Die erste Ausgabe dieses neu gestarteten Abenteuers findet vom 26. Oktober bis 1. November 2025 statt. Das neue Rennen und Format wird Gravel-Racing auf das nächste Level heben. Im ersten Jahr nehmen bereits Superstars wie Tom Pidcock (GBR) und Alison Jackson (CAN) teil.