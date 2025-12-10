Es ist ein Rennen wie bei ?Hase gegen Igel? - und zwar 1.000 Kilometer durch Deutschland! Und alles für die Frage: Mit welchem Untersatz kommt man schneller an: Einem über 300 km/h schnellen Supersportler oder einem sparsamen Diesel von der Stange? Die Strecke führt von Rostock bis zur Zugspitze. GRIP-Testfahrer und Bleifuß Matthias greift für diese Distanz zum Audi R8 V10 plus mit satten 610 PS, Sparfuchs Martin hat sich im Gegenzug den Ford Focus Turnier mit 2-Liter-Diesel und 150 PS ausgesucht.