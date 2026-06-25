Das Bike Republic Sölden Festival x Swatch Nines 2026 hat sich einmal mehr als internationales Highlight der Bike-Szene präsentiert. Eine Woche lang verwandelte sich Sölden in den Treffpunkt der weltbesten Mountainbike- und BMX-Athleten, angeführt von Stars wie Sam Pilgrim (UK), Erik Fedko (GER) und BMX-Olympionikin Perris Benegas (USA). Erstmals in der Geschichte des Events trafen Mountainbike und BMX auf einem gemeinsamen Kurs aufeinander. Herzstück der Erweiterung im zwei Hektar großen Dirt District war eine neue, 900 Quadratmeter große BMX Plaza mit Quarterpipes, Rails und kreativen Features. Dass die nächste Generation der Bikepros Sölden in guter Erinnerung behält, bewies der Auftritt des erst 11-jährigen Ausnahmetalents Weston Lukens, der mit den bekannten Namen des Sports den „Dirt District“ als großen Bike-Spielplatz nutzte. Der neue Festivaltermin im Juni erwies sich als voller Erfolg. Tausende Besucher nutzten das sonnige Wochenende für Expo, Testmöglichkeiten, Live-Musik und Sideevents. Allein die beliebte BRS-Rallye war mit 500 Teilnehmern restlos ausverkauft. Bei den öffentlichen Sessions am Donnerstagabend und Samstag verfolgten zudem knapp 3.000 Fans die spektakulären Shows der internationalen Bike-Elite.