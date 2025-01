Im Herzen der Schweizer Alpen gelegen, bringt das Einladungsevent die weltbesten Freestyle- und Freeride-Athleten zusammen, die ihr Können und Kreativität im Pulverschnee unter Beweis stellen. Das Nendaz Backcountry Invitational 2025 verspricht ein adrenalingeladenes Event der weltbesten Freeride-Skifahrer vor der atemberaubenden Kulisse des unberührten alpinen Geländes von Nendaz zu werden. Bei diesem exklusiven Event, zu dem nur die besten Athleten eingeladen werden, um unberührten Pulverschnee, steile Lines und waghalsige Cliffdrops in Angriff zu nehmen und dabei technisches Können mit hoher Kreativität verbinden. Die Zuschauer können sich auf atemberaubende Performances freuen, bei denen die Fahrer die Grenzen des Möglichen beim Backcountry Freeriden ausloten. Einige der besten Freerider und Freestyler der internationalen Szene werden zu diesem Event nach Nendaz kommen. In der Skikategorie der Herren wird der ehemalige Weltmeister Leo Slemett (FRA) alles daran setzen, den Titel gegen die Neuzugänge der Freeride World Tour, den Franzosen Mathys Fornasier und den Kanadier Tiemo Rolshoven, zu gewinnen. Der Amerikaner Alex Hackel (5. im letzten Jahr) und die Neuseeländer Nico Porteous und Lach Powell kämpfen ebenfalls um den Titel. Bei den Frauen wird das Niveau ebenfalls sehr hoch sein. Die Freestyle-Skimeisterin und Olympiateilnehmerin von Pyeongchang Lou Barin (FRA) wird in Nendaz starten. Zu ihr gesellen sich die Freeride World Tour Challenger-Fahrerinnen Mila Delerue (FRA), Eva Battolla (SUI) und Astrid Cheylus (FRA). Auch die Schweizer Freestyle-Hoffnung Nour El Khazen (SUI) ist mit von der Partie.