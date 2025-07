Bentley Continental GTC vs. Rolls-Royce Dawn (Folge 516)

Die GRIP-Testfahrer Daniel Abt und Hamid Mossadegh checken, welches Luxus-Cabrio geiler ist: Das neue Bentley Continental GT Cabrio oder der Rolls-Royce Dawn Black Badge? Zusammen kosten sie über 600.000 Euro. Was macht diese Autos so teuer? Welche Features haben sie, die normale Autos nicht haben? Das GRIP-Team will genau das herausfinden.