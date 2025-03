Auf der heutigen 2. Etappe des Absa Cape Epic stand das längste Zeitfahren der Geschichte des Events an. Über 66km und 950 Höhenmeter ging es vom Meerendal Wine Estate (Durbanville) nach Fairview (Paarl). Für die besten Mountainbiker der Welt und unzählige Amateure war es heute auch ein Kampf gehen die Hitze - die Temperaturen stiegen auf bis zu 38 Grad. Bei den Männern sicherten sich Wout Alleman (amtierender Belgischer Marathonmeister) und Martin Stosek (amtierender Graveleuropameister) vom Team BUFF MEGAMO ihren ersten Etappensieg in 2025. Auf Platz zwei kam das Schweizer Duo um Nino Schurter und Filippo Colombo vom Team SCOTT-SRAM MTB Racing. Sie verteidigen somit nicht nur ihr gelbes Trikot, sondern erhöhen ihren Vorsprung. Das Deutsche Duo um Lukas Baum (amtierender Marathoneuropameister & Cape Epic Sieger 2022) und Georg Egger (Cape Epic Sieger 2022) kam auf Platz 5 mit 1:45min Rückstand. In der Gesamtwertung sind sie weiterhin auf dem 3. Platz. Bei den Frauen gelang Annika Langvad (DEN) und Sofia Gomez (ARG) vom Team Toyota | Specialized der nächste Tagessieg, sie bauen somit ihren Gesamtvorsprung auf 9min 22s aus.