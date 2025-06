Riesige Bagger, Raupen und sogenannte „Dumper“ - kleine Muldenkipper – wechseln hier im Minutentakt den Besitzer: Die Baumaschinenauktion in Dormagen zieht mit ihren 85.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche kaufwillige Baulöwen magisch an. Einer davon ist Marco: Er verkauft und verleiht Baumaschinen aller Art. Doch weil seine Maschinen ständig ausgelastet sind und neue Vehikel meist lange Lieferzeiten haben, sucht er bei der Auktion nahezu neuwertige Fahrzeuge direkt zum Mitnehmen. Schnäppchen sind dabei kaum zu machen, auch gebraucht geht es hier schnell um Hunderttausende von Euro. Vor dem Kauf steht ohnehin die Auktion: Erhält Marco am Ende tatsächlich den Zuschlag für seine Wunschmobile?