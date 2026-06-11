Die Regionalzüge in Bayern waren 2025 etwas weniger pünktlich als im Vorjahr. Wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft mitteilt, haben fast 85 Prozent der Züge ihr Ziel mit weniger als sechs Minuten Verspätung erreicht. Hauptgründe sind marode Infrastruktur und zahlreiche Baustellen. Positiv: Die Zahl der Zugausfälle ist auf knapp 7 Prozent gesunken. Die S-Bahn Nürnberg schneidet überdurchschnittlich gut ab – hier lag die Pünktlichkeitsquote bei 92 Prozent. Verkehrsminister Christian Bernreiter fordert weitere Verbesserungen bei der Bahninfrastruktur und gleichzeitig mehr Zuverlässigkeit für die Fahrgäste.